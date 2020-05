Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Varel 22.-24.05.2020

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfall mit Flucht in Varel Am Freitag, in der Zeit zwischen 10:45 Uhr und 11:15 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Baumarktes in Varel, Panzerstraße, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß mit einem bislang unbekannten Fahrzeug vermutlich beim Ein-oder Ausparken gegen einen auf dem Parkplatz abgestellten VW Sharan. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein. Zeugen werden geben, sachdienliche Hinweise der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis in Varel Am späten Freitagabend wurde durch Beamte des PK Varel in Varel ein Rollerfahrer kontrolliert. Dabei wurden Bauartveränderungen festgestellt, die ein Erlöschen der Betriebserlaubnis zur Folge hatten. Zudem verfügte der 17-jährige Fahrzeugführer nicht über eine erforderliche Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt und entsprechende Ermittlungsverfahren gegen den Fahrzeugführer eingeleitet.

Tierquälerei in Zetel In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein Pony, welches sich auf einem Reiterhof in einer Pferdebox in Zetel/Schweinebrück, Rutteler Straße, befand, mit einem Phasenprüfer (Schraubendreher) misshandelt. Das Pony erlitt dabei leichtere Verletzungen im Genitalbereich. Die Polizei Varel (044519230) sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die sachdienliche Hinweise oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

