Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung an und Beleidigung - Ermittlungsverfahren gegen 17-Jährige eingeleitet

Schortens (ots)

Am Montag, den 25.05.2020, erhielt das Polizeikommissariat in Jever gegen 02:57 Uhr Kenntnis über randalierende Jugendliche, die sich in der Menkestraße in Schortens aufhalten sollen. Vor Ort trafen die Beamten auf eine Jugendliche, die nach Ansprache der Beamten in Richtung des dortigen Bahnüberganges lief, mehrere Schottersteine aufnahm und diese in Richtung eines Beamten warf, der nicht getroffen wurde und unverletzt blieb. Bei einem weiteren Wurf wurde der Funkstreifenwagen beschädigt. Bei dem Vorhaben, die 17-Jährige an weiteren Steinwürfen zu hindern, leistete diese erheblichen Widerstand und biss einem der eingesetzten Beamten in den Zeigefinger. Auch hierbei blieb der betroffene Beamte ohne Verletzungen. Die 17-Jährige konnte im Anschluss der elterlichen Wohnanschrift zugeführt werden. Während der Fahrt beleidigte die 17-Jährige die Beamten, die Ermittlungsverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung sowie Sachbeschädigung einleiteten.

