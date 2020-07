Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Segeberg - Polizei sucht Zeugen nach Raub auf Tankstelle

Bad Segeberg (ots)

Samstagabend (18.07.2020) ist es in der Hamburger Straße zu einem Schweren Raub in einer Tankstelle gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat gegen 21:25 Uhr ein Unbekannter die Tankstelle und forderte von dem 19-jährigen Angestellten unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld.

Nachdem der Täter das Geld im unteren vierstelligen Bereich in einem Beutel verstaut hatte, soll er in Richtung Ortsausgang in Richtung Norderstedt zu Fuß geflohen sein.

Mehrere Streifenwagenbesatzungen fahndeten intensiv im Stadtgebiet. Neben einem Polizeihund der Diensthundestaffel der Polizeidirektion Lübeck war auch ein Hubschrauber der Bundespolizei aus Hamburg im Einsatz.

Bei dem Flüchtigen soll es sich um einen circa 1,75 bis 1,85 m großen und athletisch gebauten Mann im geschätzten Alter von 18-25 Jahren handeln. Der Unbekannte trug schwarze Herrenschuhe, eine schwarze Hose, einen schwarzen Kapuzenpullover, ein helles Cap und einen schwarze Mund-Nasen-Schutz mit weißem Rand. Der Täter sprach akzentfreies Deutsch und hatte kurze dunkle Haare.

Die Fahndung führte bisher nicht zur Ergreifung des Täters.

Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht neben dem Täter weitere Zeugen, die Hinweise auf die weitere Fluchtrichtung bzw. Identität des Tatverdächtigen geben können.

Hinweise nehmen die Ermittler unter 04551 8840 entgegen.

