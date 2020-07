Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit vier Leichtverletzten

Hildesheim (ots)

Elze ( fri ): Am 02.07.20 ereignet sich gegen 15. 15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B3 in Höhe der Abfahrt Sorsum. Eine allein im Fahrzeug befindliche 73-jährige Elzerin befährt mit ihrem PKW der Marke VW Lupo die B3 aus Richtung Gronau kommend und möchte in Richtung Sorsum abbiegen. Eine entgegenkommende 37-jährige Fahrzeugführerin aus Eldagsen bemerkt die Situation zu spät , sodass der von ihr geführte PKW der Marke Daimler Benz mit dem PKW der 73-jährigen kollidiert. Im Fahrzeug der 37-jährigen befinden sich zudem ein sechs Monate alter Säugling sowie ein sechsjähriges Kind. Durch den Aufprall werden die vier beteiligten Personen leichtverletzt.

Die Verletzten werden durch drei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug versorgt und in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Beide Fahrzeuge werden durch die Kollision totalbeschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 6000 Euro.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme wird die Unfallstelle bis ca. 16.15 Uhr einseitig gesperrt. Eine Umlenkung des Fahrzeugverkehrs in Fahrtrichtung Norden / Hannover erfolgt über das Stadtgebiet Elze.

Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Elze, tel. 05068/93030 in Verbindung zu setzen.

