Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Kleingartenparzelle brannte

Osnabrück (ots)

Gegen 13:20 Uhr kam es am Samstag an der Bessemerstraße im Stadtteil Schinkel zu einem Brand in einer Kleingartenanlage. Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte eine Gartenparzelle großflächig, mehrere Gasflaschen explodierten. Ein Schuppen, eine Garage inklusive Pkw, ein Lkw-Auflieger auf einer Wechselbrücke und diverses Sperrholz verbrannten. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs war das Gelände mutmaßlich verschlossen, die Feuerwehr verschaffte sich gewaltsamen Zutritt. Der entstandene Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt, Menschen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und weitere Ermittlungen aufgenommen. Zur Brandursache können zurzeit noch keine Angaben gemacht werden, eine vorsätzliche Brandstiftung kann weder bestätigt noch ausgeschlossen werden.

