Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Fahrraddieb auf frischer Tat gestellt

Osnabrück (ots)

Gegen 21:25 Uhr meldeten sich am Freitagabend aus dem Schlossgarten zwei Personen bei der Polizei, die einen Fahrraddieb auf frischer Tat gestellt hatten. Eine Mitarbeiterin und ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes hatten einen Jugendlichen bemerkt, der sich an zwei Fahrräder zu schaffen machte. Als die beiden den Jugendlichen ansprachen, versuchte dieser zu fliehen. Er konnte festgehalten werden, wehrte sich allerdings bis zum Eintreffen der Polizei so heftig, dass die 36-Jährige und der 47-Jährige beim Festhalten jeweils leicht verletzt wurden. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen amtsbekannten 15-Jährigen. Dieser Stand zum Tatzeitpunkt unter dem Einfluss von mehr als 2 Promille Alkohol, er wurde von Erziehungsberechtigten bei der Polizei abgeholt. Die Besitzer der angegangenen Fahrräder erschienen auch vor Ort, bis auf das Schloss blieben ihre Zweiräder glücklicherweise unbeschädigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0152/09399168

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell