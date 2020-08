Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (315/2020) Einbruch in Spielwarengeschäft in Hann. Münden - Bargeld und Babyphones gestohlen

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Marktstraße Nacht zu Samstag, 22. August 2020

HANN. MÜNDEN (jk) - Aus einem Spielwarengeschäft in der Innenstadt von Hann. Münden (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte in der Nacht zu Samstag (22.08.20) bei einem Einbruch u. a. Bargeld sowie diverse Verkaufsware, darunter Babyphones und Kinderkameras, gestohlen. Der genaue Umfang der Diebesbeute steht noch nicht fest. Aus diesem Grund ist die Höhe des Gesamtschadens zurzeit offen. Bisherigen Ermittlungen der Polizei Hann. Münden zufolge, drangen die Täter durch die aufgebrochene Eingangstür in das Geschäft ein. Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler unter Telefon 05541/9510 entgegen.

