POL-GÖ: (314/2020) Autobahnpolizei Göttingen verstärkt die Verkehrsüberwachung in der Großbaustelle zwischen Nörten-Hardenberg und Seesen

GÖTTINGEN/NORTHEIM (mri/mb) - Mit ca. 30 Km Länge ist die Autobahn-Großbaustelle auf der A 7 zwischen Nörten-Hardenberg und Seesen im Landkreis Northeim ein Einsatzschwerpunkt für die Göttinger Autobahnpolizei. Das private Autobahnkonsortium Via Niedersachsen GmbH & Co. KG baut die A 7 hier über mehrere Jahre 6-spurig aus.

Das Befahren der teilweise sehr engen Verkehrsführung in Brückenbereichen, häufig notwendige Fahrbahn-Verschwenkungen und wechselnde Verkehrszeichen auf einer derart langen Strecke stellen die Verkehrsteilnehmer vor eine große Herausforderung und erfordern erhöhte Aufmerksamkeit, Disziplin und gegenseitige Rücksichtnahme. Regelmäßige Vollsperrungen, sowie stockender Verkehr durch liegengebliebene Fahrzeuge, verlorene Gegenstände oder Unfälle erzeugen zusätzliche Belastungen für die Autofahrer, die auf der Autobahn eingesetzten Beamten der Autobahnpolizei und die Mitarbeiter des Betriebsdienstes. Täglich kommt es in diesem Streckenabschnitt auf Grund der Fehleinschätzung von Verkehrsteilnehmern über ihre Fahrzeugbreiten und das Ignorieren der Überholverbote zu Verkehrsunfällen - meist im Längsverkehr. Streckenverbote - hier insbesondere Geschwindigkeitsbeschränkungen, Überholverbote, reduzierte Fahrzeugbreiten auf dem linken Fahrstreifen und auch das Gebot an engen Stellen versetzt zu fahren - werden leider immer wieder von Verkehrsteilnehmern ignoriert. Selbst mit Wohnmobilen, Kleintransportern und großen SUV wird auch an den engsten Stellen versucht an Lkw vorbeizufahren.

Die Autobahnpolizei begegnet diesem Phänomen mit einer verstärkten Kontrolltätigkeit. Zu unregelmäßigen Zeiten werden Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt und zivile und uniformierte Verkehrsüberwachungsstreifen durchgeführt. Unterstützung erhält die Autobahnpolizei dabei auch von einem Verkehrsprojekt der Bereitschaftspolizei Göttingen. Am vergangenen Freitag konnten so z.B. innerhalb weniger Stunden folgende Verstöße festgestellt und geahndet werden: 18 x Überholen im Verbot 5x Verstoß gegen die zulässige Fahrzeugbreite Trotzdem kam es in dem Zeitraum zu drei Unfällen mit jeweils längerem Rückstau. In acht Fällen wurden Gefahrenstellen beseitigt oder Fahrzeuge nach Bürgerhinweisen gezielt überprüft.

Für eine stress- und staufreie Fahrt empfiehlt die Autobahnpolizei, sich der Geschwindigkeit des Schwerverkehrs anzupassen, Parallelfahrten und Überholmanöver in engen und unübersichtlichen Baustellenbereichen möglichst zu unterlassen und die Abstände zum Vordermann ausreichend groß zu bemessen. Fahrzeuge mit mehr als 2,10 bzw. 2,00 Meter Breite inklusive der Außenspiegel dürfen den linken Fahrstreifen in Baustellenbereichen nicht befahren.

Bei Verstößen gegen die Verkehrsanordnungen drohen je nach Delikt Verwarn- und Bußgelder zwischen 40,- EUR und 300,- EUR.

