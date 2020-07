Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach - Berauscht unterwegs

Viele Fragen wirft der Zustand eines Mercedes auf, der bei Ebersbach unterwegs war.

Gegen 2 Uhr rief ein Zeuge die Polizei, weil auf der B 10 in Richtung Göppingen ein Pkw in Schlangenlinien unterwegs sein soll. Die Polizei kam und stoppte den Autofahrer später. Die Beamten nahmen den Mercedes und dessen Fahrer genauer unter die Lupe. Dabei stellten sie fest, dass der Mann Alkohol getrunken hatte. Ein Test bestätigte den Verdacht, dass er zu viel davon intus hatte. Er kam in ein Krankenhaus. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab. Das wird jetzt ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, wie viel Promille der 35-Jährige tatsächlich intus hatte. Als sich die Beamten das Auto genauer ansahen, mussten sie feststellen, dass es beschädigt war: Neben einigen Streifschäden und Dellen war auch die Achse des Mercedes gebrochen. Woher diese Schäden stammen konnten die Ermittler bisher nicht herausfinden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Ein Abschlepper barg es. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 6.000 Euro Die Beamten vom Polizeirevier Göppingen (07161/632360) haben nun die Ermittlungen aufgenommen. Dabei suchen sie auch Verkehrsteilnehmer, die einen Unfall mit einem silbernen Mercedes beobachtet haben oder möglicherweise selbst in einen Unfall mit diesem verwickelt waren.

