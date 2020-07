Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen- Unbekannter wirft Scheibe ein

Ein Fahrrad nahm ein Unbekannter in der Mittwochnacht in Göppingen mit.

Gegen 7 Uhr sah ein Zeuge die Spuren des Einbruchs in der Esslinger Straße: Zwischen 20.45 und 7 Uhr muss ein Einbrecher an einem Geschäft die Scheibe eingeschlagen haben. Im Innern fand er ein Fahrrad. Das machte der Einbrecher zu seiner Beute und flüchtete damit. Seine Spuren ließ der Unbekannte an dem Tatort zurück. Spezialisten der Polizei haben sie gesichert. Sie geben den Ermittlern vom Polizeirevier Eislingen (07161/8510) erste Hinweise auf den Täter.

