Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Entlaufene Schafe suchen ihren Besitzer

Ballstädt (ots)

Bereits Sonntagmittag wurde die Bundespolizei vom Triebfahrzeugführer einer Regionalbahn über Schafe im Gleis informiert. Der Vorfall ereignete sich auf der Strecke von Gotha nach Leinefelde, nahe des Haltepunktes Ballstädt. Die Beamten informierten das zuständige Veterinäramt. Trotz Marken im Ohr sind die Schafe bislang keinem Eigentümer zu zuordnen. Ein anliegender Bauer hatte die herrenlosen Schafe schon am Tag vorher in der Nähe seines Grundstückes grasen sehen. Durch diesen wurden sie mittlerweile in Obhut genommen. Sachdienliche Hinweise zur Herkunft der Schafe sowie Hinweise zum Eigentümer nimmt die Bundespolizeiinspektion Erfurt unter der Rufnummer + 49 (0) 361 65983 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Die Bundespolizei in Mitteldeutschland ist auch bei Twitter online, folgen Sie uns unter @bpol_pir.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt

Michael Oettel

Telefon: 0361 65983 - 521

E-Mail: bpoli.erfurt.oea@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell