POL-UL: (HDH) Heidenheim - Von der Straße abgekommen/ Schwere Verletzungen erlitt am Donnerstag ein 28-Jähriger bei einem Unfall in Heidenheim.

Gegen 23.45 Uhr war ein Pkw in der Steinheimer Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Kurz nach der Einmündung Stubentalstraße fuhr der Fahrer in der Linkskurve geradeaus weiter. Das Auto überfuhr einen Grünstreifen und prallte gegen einen Baum. Der VW-Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte den 28-Jährigen in ein Krankenhaus. Am Auto entstand Totalschaden von rund 1.000 Euro. Ein Abschlepper nahm das Fahrzeug mit. Die Verkehrspolizei in Heidenheim (Tel. 07321/97520) hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Die Polizei weist darauf hin, dass Ablenkung und Unachtsamkeit häufig die Ursache schwerer Unfälle sind. Vermeiden Sie jede Art von Störungen und Ablenkungsquellen, die Ihre Konzentration auf das Verkehrsgeschehen negativ beeinflussen können.

