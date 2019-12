Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Sachbeschädigung

Zeugenaufruf

Bad Pyrmont (ots)

Am Samstag, 7.12.19, kam es gegen 21:10 Uhr auf der Humboldtstraße in Bad Pyrmont zu einer Sachbeschädigung. Eine Gruppe von jungen Männern war auf der Humboldtstraße in Richtung Fußgängerzone gegangen und einer der Männer soll dann ohne jeglichen Anlass die Scheibe eines Schaukastens eingetreten haben. Die Ausstellungsstücke im Schaukasten wurden nicht entwendet. Am Schaukasten entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Im Rahmen der Fahndung wurden mehrere Personen von der Polizei angetroffen, die als Tatverdächtige in Frage kommen. Zeugen der Tat werden deshalb gebeten, sich mit der Polizei in Bad Pyrmont unter der Telefonnummer 05281-94060 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Fußgänger Am 07.12.19, gegen 19:05 Uhr, ereignete sich auf der Kreuzung Reherweg / Bahnhofstraße in Aerzen ein Verkehrsunfall. Der 46jährige Fahrer eines PKW Toyota Yaris war vom Reherweg nach links in die Bahnhofstraße abgebogen und hatte einen entgegenkommenden 37jährigen Fußgänger erfaßt, der die Bahnhofstraße in Richtung Westen überquerte. Beide Männer kommen aus Aerzen und kennen die Kreuzung. Der Pkw-Fahrer gab an, den Fußgänger völlig übersehen zu haben. Der Fußgänger erlitt diverse Prellungen und wurde mit einem RTW dem Sana-Klinikum in Hameln zugeführt. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von geschätzt ca. 500,- Euro. Gegen den 46jährigen wurde ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeikommissariat Bad Pyrmont

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

PHK Schiffling

Telefon: 05281/94060

E-Mail: poststelle@pk-bad-pyrmont.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz

minden/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell