Bundespolizeiinspektion Pasewalk

BPOL-PW: Bundespolizei vollstreckt am Wochenende mehrere Haftbefehle

Pasewalk (ots)

Am Sonntag, den 24.05.2020, wurde auf der Bundesautobahn 11, auf Höhe Pomellen, ein polnischer Kleinbus angehalten. In dem Fahrzeug befand sich ein 39- jähriger Pole, der von der Staatsanwaltschaft Mühlhausen wegen Diebstahls zu 6 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden ist und mit Haftbefehl gesucht wurde. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt Bützow eingeliefert.

Kurze Zeit später wurde ein 36- jähriger Pole am gleichen Ort in der Einreise kontrolliert. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Kempten wegen Körperverletzung. Durch Zahlung der festgelegten Geldstrafe in Höhe von 2870,- EUR konnte er sich 70 Tage Haft ersparen und verblieb auf freien Fuß.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk, übermittelt durch news aktuell