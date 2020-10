Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Mann auf Tankstellengelände angefahren

Recklinghausen (ots)

Auf einem Tankstellengelände an der Horster Straße in Batenbrock ist am Sonntagvormittag, gegen 11.20 Uhr, ein 35-jähriger Mann aus Bottrop leicht verletzt worden. Der Mann hatte gerade den Tankstellen-Shop verlassen und ging an einem stehenden Auto vorbei. In dem Moment fuhr der 49-jährige Fahrer aus Bottrop los und touchierte den 35-Jährigen. Der Bottroper ließ sich daraufhin im Krankenhaus ambulant behandeln. Sachschaden entstand nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Annette Achenbach

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell