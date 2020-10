Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Auto-Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Datteln

Zwischen Mittwoch 19:00 Uhr und Donnerstag 14:00 Uhr hebelten Unbekannte eine Balkontür im ersten Obergeschoss eines freistehenden Einfamilienhauses am Uferweg auf. Anschließend durchsuchten sie die Räume in der ersten Etage nach Beute. Bislang konnten keine Angaben gemacht werden, ob etwas entwendet wurde. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Marl

Unbekannte haben am Donnerstag gegen 03:00 Uhr an der Otto-Hue-Straße einen schwarzen Mercedes-Benz S 350 entwendet. Das Auto wurde mit amtlichen Kennzeichen aus dem Kreis Recklinghausen geführt. Die Fluchtrichtung der Täter ist unbekannt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

