Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Tatverdächtiger gefasst

Recklinghausen (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 03:30 Uhr, brachen nach ersten Erkenntnissen zwei 16-Jährige aus Recklinghausen in ein Ladenlokal an der Bochumer Straße ein. Sie schlugen die Schaufensterscheibe ein und nahmen Beute aus der Auslage. Anschließend flüchteten sie in mit Fahrrädern.

Durch eine Fahndung im nahen Umfeld konnte einer der Tatverdächtigen angetroffen werden. Er musste mit zur Wache. Die Identität des zweiten Tatverdächtigen ist bekannt.

