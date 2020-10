Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Rucksack entrissen

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag, gegen 19:00, fuhren zwei Unbekannte auf einem Roller am Parkplatz Am Quellenbusch an der Osterfelder Straße an einer 51-Jährigen aus Bottrop vorbei. Einer der beiden entriss der Frau einen Rucksack. Sie verletzte sich leicht.

Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Eine genaue Beschreibung liegt nicht vor. Der Sozius soll ein Mann mit dunklen Haaren sein. Der Fahrer trug einen schwarzen Helm.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

