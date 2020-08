Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Dettingen) Von der Fahrbahn abgekommen (03.08.2020)

Konstanz-Dettingen (ots)

Ein Totalschaden am Fahrzeug in Höhe von über 5.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Montagabend gegen 21.00 Uhr auf der L 220 ereignet hat. Ein 20-jähriger Opel-Fahrer war von Konstanz kommend in Richtung Dettingen unterwegs, als er in einer Kurve aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts in den Grünstreifen kam, anschließend nach links über die Fahrbahn schleuderte und im dortigen Grünstreifen stehen blieb. Der Fahrer blieb unverletzt, der nicht mehr fahrbereite Opel musste abgeschleppt werden.

