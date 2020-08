Polizeipräsidium Konstanz

Zu einem Verkehrsunfall gerufen wurde die Polizei gestern Abend gegen 21 Uhr. Ein 18-jähriger war mit einem KTM-Motorrad auf der Landesstraße 109 zwischen Schonach und Oberprechtal unterwegs, als er, ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer, gegen die Leitplanke prallte und stürzte. Der junge Mann zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde von einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der junge Mann lediglich einen Führerschein für gedrosselte Zweiräder hat, mit dem er die leistungsstarke KTM nicht hätte fahren dürfen. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

