Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Pkw in Tiefgarage

Erkelenz (ots)

Unbekannte Täter stahlen einen Pkw, der in einer Tiefgarage an der Westpromenade stand. Daraus entwendeten sie einen Schlüsselbund, eine Fernbedienung sowie eine Chipkarte. Die Tat wurde bereits in der Nacht zu Freitag, 31. Juli, begangen.

