Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Räuberischer Diebstahl in einem Supermarkt in der Ludwigshafener Innenstadt

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, 15.05.2020, kurz nach 18 Uhr, kam es zu einem räuberischen Diebstahl in einem Supermarkt in der Ludwigshafener Innenstadt. Eine 19-jährige Frau aus Beindersheim befand sich in einem Supermarkt und wollte drei kleine Schnapsflaschen kaufen. Die Flaschen legte sie auf das Kassenband. Da die Frau jedoch gegen einen Zigarettenautomaten im Markt schlug, wurde sie des Marktes verwiesen. Die Frau nahm daraufhin die drei kleinen Schnapsflaschen vom Kassenband und steckte diese in ihre mitgeführte Handtasche. Anschließend wollte sie den Supermarkt verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Der 59-jährige Ladendetektiv und ein 25-jähriger Mitarbeiter des Marktes stellten sich der Frau in den Weg und wollten sie hindern, dass Geschäft mit der nicht bezahlten Ware zu verlassen. Die 19-jährige schlug dem Ladendetektiv mit der Faust gegen den Kopf und stieß den Mitarbeiter weg, so dass sie dann mit dem Diebesgut das Geschäft verlassen konnte. Nachdem die 19-jährige vor dem Geschäft eine kleine Schnapsflasche getrunken hatte, ging sie nochmals in das Geschäft und trank dort eine weitere kleine Schnapsflasche leer, welche sie dort aus der Auslage nahm. Danach wollte die Frau mit einer Packung Pralinen, welche sie ebenfalls nicht bezahlte, erneut das Geschäft verlassen. Es kam jetzt zu einem Gerangel zwischen der Frau und dem Ladendetektiv. Hierbei stürzte die Frau und konnte durch weitere Angestellte des Supermarktes bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die 19-jährige Frau, welche stark alkoholisiert war, wurde aufgrund ihres aggressiven Verhaltens in Gewahrsam genommen und auf der Polizeidienststelle an ihren Vater überstellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz



Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell