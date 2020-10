Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen

Gladbeck

Am Mittwoch, zwischen 11:30 Uhr und 17:20 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, blauen Nissan an der Horster Straße in Höhe eines Supermarktes. Der Verursacher hinterließ etwa 2.500 Euro Sachschaden. Hinweise liegen nicht vor.

Herten

Ein 42-jähriger Fahrer eines Müllwagens fuhr am Freitag gegen 11:30 Uhr auf der Cranger Straße. Ihm kam ein blauer Lkw mit unbekanntem Fahrer entgegen. Von der Ladefläche des Lkw fiel vermutlich ein Hammer und beschädigte den Kühlergrill des Müllwagens. Der Hammer wurde in Höhe der Straße Im Emscherbruch gefunden. Es entstand 1.000 Euro Sachschaden.

Haltern am See

In Höhe der Kreuzung B58/Lembecker Straße rutschte ein 54-jähriger Motorradfahrer auf einer Dieselspur weg und stürzte. Der Unfall passierte am Freitagvormittag. Hinweise auf den Verursacher der Kraftstoffspur liegen nicht vor. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Motorrad entstand 4.000 Euro Sachschaden.

Hinweise nehmen die zuständigen Verkehrskommissariate unter der 0800 2361 111 entgegen.

