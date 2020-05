Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Schwerer Unfall im Stadtteil Hafen

Osnabrück (ots)

An der Einmündung Römereschstraße/Kiefernweg wurde am Donnerstagmorgen eine 55-jährige Radfahrerin schwer verletzt. Eine Lebensgefahr kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Ein 64 Jahre alter Lkw-Fahrer war gegen 07.10 Uhr auf der Römereschstraße in Richtung Pagenstecherstraße unterwegs. An der Einmündung Kiefernweg wartete er zunächst an der Rotlicht zeigenden Ampel. Als die Ampel auf "Grün" umsprang, wollte er nach rechts in den Kiefernweg abbiegen. Dabei übersah er die Radfahrerin, die geradeaus in Richtung Pagenstecherstraße fahren wollte, und erfasste sie. Die 55-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Die Römereschstraße ist in Richtung Pagenstecherstraße derzeit halbseitig, der Kiefernweg komplett gesperrt. Ein Gutachter wurde mit der Inaugenscheinnahme der Unfallstelle beauftragt.

