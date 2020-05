Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte-Herringhausen: Aufbruch eines Baucontainers

Bohmte (ots)

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Sonntag- und Dienstagnachmittag in der Straße Am Kindergarten einen Baucontainer der Landjugend Stirpe-Oelingen aufgebrochen und daraus diverse Gerätschaften gestohlen. Wem verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten, meldet sich bitte bei der Bohmter Polizei. Telefon: 05471/9710.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell