Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer: Fahrzeugteile abmontiert und gestohlen

Bad Laer (ots)

Unbekannte Straftäter haben in der Nacht zu Dienstag auf dem Betriebsgelände einer Tischlerei in der Straße Up de Heuchte ihr Unwesen getrieben. Dabei montierten sie von einem schwarzen Peugeot Boxer den vorderen Stoßfänger sowie die Motorhaube ab und nahmen die Teile mit. Zudem zerstörten die Diebe auch die Fahrertürscheibe des Kastenwagens. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, die möglicherweise mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten, meldet sich bitte bei der Polizeistation Bad Laer. Telefon: 05424-8831.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell