POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Bad Hersfeld

Kirchheim, Rosenstr. - Verkehrsunfall mit Sachschaden Am Fr., den 06.12.19, geg. 11.45 Uhr, beschädigte beim Ausparken ein Pkw-Fahrer aus Grebenau den neben ihm stehenden Pkw eines Kirchheimers. An beiden Pkw entstand Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 2000,- Euro.

Bad Hersfeld, Breitenstr./ Rosmariengasse Am Fr., 06.12.2019, geg. 20.16 Uhr, stieß ein Pkw BMW beim Wenden gegen den Mast eines Verkehrszeichens auf einer Verkehrsinsel im Bereich der Einmündung der Rosamariengasse in der Breitenstr. in Bad Hersfeld. Anschließend verließ der Fahrer die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte der Unfallfahrer an der Halteranschrift ermittelt werden. Ermittlungen wegen Unfallflucht werden nun geführt. Der angerichtete Schaden beträgt ca. 200,- Euro.

Bad Hersfeld, Pkw mit Unfallschäden gestoppt - Suche nach Unfallstelle Am Fr., 06.12.19 geg. 20.30 Uhr wurde hiesiger Polizeistation ein Pkw Skoda Fabia Kombi Farbe grau/ silber gemeldet, welcher recht unsicher und auch unfallbeschädigt die B 62 aus Ri. Niederaula kommend in Ri. Bad Hersfeld befuhr. Der Pkw wurde im Bereich von Bad Hersfeld gestoppt. Die alleinige Insassin und Führerin des Pkw aus Ronneburg gab an, vom Weihnachtsmarkt in Frankfurt zu kommen und weiter nach Thüringen zu wollen. Da sie erheblich unter Alkoholeinfluss stand, wurde jedoch die Weiterfahrt unterbunden und der Führerschein der Fahrerin sichergestellt. Der Skoda wies frische Unfallspuren auf und wurde sichergestellt. Beide Außenspiegel waren beschädigt, die rechte Seitenscheibe eingedrückt und an der Beifahrerseite hatten beide Kotflügel frische Schäden. Ein defekter Vorderreifen lag im Kofferraum, dieser war kurz zuvor mit Hilfe von anderen Personen in Niederaula gewechselt worden, so dass eine Weiterfahrt möglich wurde. Aufgrund des Zustand des Reifens ist davon auszugehen, dass die Ronneburgerin im Nahbereich von Niederaula "Fremdkontakt" hatte und ihr Fahrzeug dementsprechend beschädigte. Eine polizeiliche Absuche nach einer möglichen Unfallstelle noch zur Nachtzeit verlief erfolglos. Der Pkw weist keine Fremdfarbe auf, die Schäden deuten vermutlich nicht auf einen Leitplankenkontakt hin, sondern eher auf ein sonstiges Hindernis. Die Fahrerin konnte keine sachdienlichen Angaben bezüglich der benutzten Fahrtstrecke aus Ri. Frankfurt kommend in Richtung Niederaula machen. Der Reifenschaden selbst lässt auf einen Bordsteinkontakt schließen. Mögliche Zeugen oder Unfallgeschädigte möchten sich bei der Polizeistation Bad Hersfeld unter Tel. 06621- 932-0 melden.

Gefertigt: (Polizeistation Bad Hersfeld, i.A. Scholz, PHK)

