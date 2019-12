Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbrecher in Ahlhorn unterwegs +++ Spielautomaten in Gaststätte aufgebrochen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Unbekannte Täter versuchten, in der Zeit von Montag, 02. Dezember 2019, 1:30 Uhr bis 17:00 Uhr, in eine Gaststätte an der Wildeshauser Straße, im Bereich der Waldstraße, einzubrechen.

Da sie am Versuch, ein rückwärtiges Fenster aufzuhebeln, scheiterten, suchten sie eine weitere Gaststätte in der Straße Am Bahnhof auf. Hier öffneten sie gewaltsam eine Tür, brachen im Gastraum Spielautomaten auf und leerten die dortigen Sparfächer.

Die Schadenshöhe ist derzeit unbekannt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 in Verbindung zu setzen (1434394/1435059).

Rückfragen bitte an Daniela Seeger

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell