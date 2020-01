Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Haftbefehl vollstreckt - Polizei nimmt fliegenden Autohändler fest ++

Rotenburg (ots)

Neu Wulmstorf/A1. Am Samstag kontrollierten zwei Beamtinnen der Autobahnpolizei Sittensen auf der Hansalinie die Besatzung eines Pkw aus Nordrhein-Westfalen. Die beiden Insassen waren auf der A 1 in Richtung Hamburg unterwegs, um Fahrzeuge aufzukaufen. Bei der Personen- und Fahrzeugkontrolle wurde festgestellt, dass der 33-jährige Beifahrer seit Oktober 2015 zur Festnahme ausgeschrieben war. Laut rechtskräftigem Haftbefehl des Amtsgerichtes Münster hat er eine 10-monatige Haftstrafe wegen besonders schweren Diebstahls zu verbüßen. Er wurde noch am Nachmittag der Justizvollzugsanstalt in Bremervörde überstellt.

