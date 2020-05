Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Gartelaube geriet in Brand

Osnabrück (ots)

Insgesamt 22 Angehörige der Berufsfeuerwehr Osnabrück und der Freiwilligen Feuerwehr Stadtmitte sowie die Polizei mussten um kurz nach Mitternacht zum Kleingartengebiet an der Limberger Straße ausrücken. Eine auf einer an den Bahndamm angrenzenden Parzelle befindliche Gartelaube war dort aus noch unbekannter Ursache in Brand geraten und erheblich beschädigt worden. Ebenso waren durch die große Hitzeeinwirkung eine Hollywoodschaukel und ein Baum vom Brand betroffen. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf und schließt auch eine vorsätzlich begangene Straftat nicht aus. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Hinweise in der Sache bitte an die 0541/327-3103 oder -2115.

