Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Königslutter: Entwichener Patient wird von Polizeikräften nach kurzer Flucht gestellt

Wolfsburg (ots)

Königslutter, Bahnhof 06.04.20, 22.45 Uhr

Am späten Montagabend stellten Beamte der Polizei Königslutter einen zuvor in einem psychiatrischen Krankenhaus in Königslutter entwichenen 31 Jahre alten gewalttätigen Patienten. Den Ermittlungen zufolge hatte der 31-Jährige zunächst einen Pfleger tätlich angegriffen. Danach gelang dem Patienten die Flucht aus dem Maßregelvollzug. Vorsorglich wurden Bürgerinnen und Bürger in einer Radiodurchsage aufgefordert, im Bereich Königslutter keine Anhalter mitzunehmen. Nach intensiver Fahndung entdeckten Einsatzkräfte den Flüchtigen schließlich um 22.45 Uhr am Bahnsteig in Königslutter. Daraufhin versuchte der 31-Jährige sofort zu Fuß zu flüchten, konnte aber von den Beamten nach kurzer Verfolgung über mehrere Bahngleise eingeholt und festgenommen werden. Ein Beamter verletzte sich bei der Aktion leicht, war aber weiterhin dienstfähig. Der Patient wurde im Anschluss erneut ins Psychiatriezentrum gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg

Sven-Marco Claus

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell