Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Täter ging in Haft

Georgsmarienhütte (ots)

Wie berichtet, kam es am Montagabend in einem Mehrfamilienhaus an der Schoonebekstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, bei der ein 49-Jähriger mit einem Messer verletzt wurde. Nach Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurde der 32-jährige Täter am Nachmittag einem Haftrichter vorgeführt, der den Mann schließlich in die Untersuchungshaft schickte. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell