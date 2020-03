Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Flüchtiger LKW nach Unfall

Braubach (ots)

Am 24.03.2020 kam es gegen 17:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen Braubach und Hinterwald. Auf der K70 fuhr in Richtung Braubach ein LKW, der in Höhe eines parkenden PKW leicht auf die Gegenspur auswich. Ein ihm entgegenkommender PKW musste deshalb stark abbremsen. Ein dahinter fahrender weiterer PKW erkannte dies zu spät und fuhr auf den vorderen PKW auf. Dabei entstand Sachschaden. Der LKW, ein weißer Mercedes mit schwarz/oranger Aufschrift und Deichselanhänger, entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Lahnstein bittet um sachdienliche Hinweise.

