Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Gleisläufer zwingen Zug zur Schnellbremsung

Bild-Infos

Download

Birkenbringhausen (Kreis Waldeck-Frankenberg) (ots)

Einen ungewollten Zwischenstopp musste am vergangenen Samstagnachmittag eine Regionalbahn bei Birkenbringhausen einlegen. Ein 34 und 29 Jahre altes Pärchen lief unmittelbar an den Bahngleisen in Richtung Frankenberg. Der entgegenkommende Zug war mit etwa 70 Stundenkilometern unterwegs. Der Lokführer legte beim Erkennen des Pärchens sofort eine Schnellbremsung ein.

Keine Verletzten - Reisende im Zug bekommen Schreck

Zum Glück wurde niemand verletzt. Die rund 30 Reisenden im Zug blieben ebenfalls unverletzt und kamen mit einem Schreck davon. Der Bahnverkehr wurde durch den Zwischenfall nicht beeinträchtigt.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen das Pärchen aus dem Iran ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kassel

Heerstr. 5

34119 Kassel

Pressesprecher

Klaus Arend

Telefon: 0561/81616 - 1011; Mobil: 0175/90 28 384

E-Mail: bpoli.kassel.presse@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_koblenz

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell