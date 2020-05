Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Eigentümer von gestohlenem E-Bike gesucht

Osnabrück (ots)

Die Polizei hat am Dienstagvormittag ein E-Bike sichergestellt und sucht nun nach dessen Eigentümer. Eine uniformierte Fahrradstreife kontrollierte am Raiffeisenplatz einen 32-jährigen Mann, der auf einem anthrazitfarbenen Pedelec der Marke Fischer, Modell EM 1725, unterwegs war. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann in der Vergangenheit bereits häufiger wegen Fahrraddiebstahls polizeilich in Erscheinung getreten war. Bei einer näheren Inaugenscheinnahme des E-Bikes bemerkte die Streife zudem, dass das am Fahrrad befestigte Schloss offenbar aufgebrochen worden war. Zur Herkunft des E-Bikes befragt erklärte der Mann, dass dieses einem Angehörigen gehören würde. Die Behauptung wurde umgehend überprüft und stellte sich letztendlich als Lüge heraus. Wo das E-Bike von dem Mann gestohlen wurde, ist weiterhin unbekannt. Hinweise in der Sache nimmt die Osnabrücker Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-3203 oder -2115 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell