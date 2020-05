Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Diebstahl von Gasflaschen an der Elbestraße

Osnabrück (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag Gasflaschen vom Gelände einer Hoch-/Tiefbaufirma an der Elbestraße gestohlen. Die Täter schnitten offenbar ein Loch in einen Außenzaun, gelangten so auf das Betriebsgelände und nahmen aus einem Lager zehn volle sowie drei leere 13 Elf-Kilo-Propangasflaschen der Westfalen AG mit. Hinweise in der Sache nimmt die Osnabrücker Polizei unter 0541/327-3203 oder -2215 entgegen.

