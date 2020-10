Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Versuchter bewaffneter Raubüberfall auf Aldi-Filiale in Recklinghausen, Hubertustr. 68

Recklinghausen (ots)

Zur Tatzeit wartete ein bislang unbekannter Täter vor der Aldi-Filiale in Recklinghausen, Hubertustsr. 68 bis eine Mitarbeiterin nach Geschäftsschluss das Geschäft verlassen wollte. Als sich die Automatiktür öffnete stürmte er herein und bedrohte die Geschädigte mit einer Schusswaffe (Farbe schwarz, näheres nicht bekannt). Der Täter war mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert, eine weitere Beschreibung liegt nicht vor. Der Täter verlangte von der Geschädigten, den Tresor zu öffnen, fasste sie am Arm und zog sie Richtung Büro. Sie gab an nur eine Aushilfe zu sein und den Tresor nicht öffnen zu können. Anschließend ließ sie sich, vermeintlich ohnmächtig, auf den Boden fallen, woraufhin der Täter in Richtung Ausgang flüchtete und ohne Beute den Laden verließ.

