Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Sachbeschädigung an Motorroller

Lathen (ots)

Am Samstagabend ist es am Bahnhof in Lathen zu einer Sachbeschädigung gekommen. Zwischen 21 und 22.30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter die Außenspiegel und den Ständer eines dort abgestellten Motorrollers ab. Anschließend schoben sie das Fahrzeug in ein Gebüsch. Der Sachschaden ist erheblich. Hinweise nimmt die Polizei Lathen unter der Rufnummer (05933)924570 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell