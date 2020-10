Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Vor Krankenhaus angefahren - zwei Frauen leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Vor einem Krankenhaus an der Pfarrer-Wilhelm-Schmitz-Straße sind am Sonntagabend, gegen 20.10 Uhr, zwei Frauen verletzt worden. Die Beiden Mitarbeiterinnen des Krankenhauses, eine 24- und eine 28-Jährige, wollten einen offenbar wütenden Autofahrer beruhigen, der hinter dem Steuer eines Autos saß. Noch während die Frauen auf den 21-Jährige einredeten, fuhr der junge Mann - mit geöffneter Fahrertür - los. Dabei wurden die beiden Frauen leicht verletzt. Sie wurden anschließend im Krankenhaus behandelt. Der 21-Jährige fuhr davon. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

