Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Bei Ausweichmanöver leichtverletzt, Zeugen gesucht

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, wurde ein 23-Jähriger aus dem Donnersbergkreis bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 48, zwischen Winnweiler und Schweisweiler, leichtverletzt. Der junge Autofahrer kam in einer scharfen Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte von der Böschung zurück auf die Fahrbahn, wo sein Fahrzeug auf dem Dach zum Liegen kam. Er wurde vom Rettungsdienst leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug erlitt einen Totalschaden von rund vierzigtausend Euro. Nach Angaben des Fahrers, sei er einem anderen Fahrzeug ausgewichen, dass teilweise auf seiner Fahrspur entgegenkam und habe dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Zu dem Unfallverursacher sind keine weiteren Informationen bekannt.

Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten. |pirok

