FW-EN: Brand im Gemeinschaftskrankenhaus - Mitarbeiter und Feuerwehr verhindern Schlimmeres - Keine Person verletzt!

Herdecke (ots)

Zu einem Brand im Gemeinschaftskrankenhaus kam es am Dienstagabend gegen 18:55 Uhr. Auf einer geschlossenen psychiatrischen Station geriet ein Zimmer in Brand. Glücklicherweise wurde bei dem Feuer niemand verletzt. Zwei Patientenzimmer und ein gemeinsamer Vorraum wurde durch den Brand (primär durch den Brandrauch) jedoch zerstört, obwohl die Freiwillige Feuerwehr Herdecke das Feuer schnell gelöscht hatte.

Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden über Funkmelder und Sirene alarmiert, da sowohl die automatische Brandmeldeanlage als auch Anrufer das Feuer bestätigten. Als nach fünfeinhalb Minuten der Einsatzführungsdienst am Krankenhaus eintraf, war die gesamte Station bereits durch das Personal vorbildlich geräumt. Auch der Patient aus dem Brandzimmer wurde aus dem Zimmer ins Freie geführt. Die Patienten waren in einem gesicherten Innenhof untergebracht. Das Personal hatte die Patienten in einen Innenhof geführt. "Der betriebliche Brandschutz hat hier gut funktioniert und so haben die Krankenhausmitarbeiter eine gute und wichtige Vorarbeit für die Feuerwehr im Hinblick gefährdeter Personen geleistet", so ein Feuerwehrsprecher.

Die Besatzung des ersten Löschfahrzeuges konnte daher direkt mit der Brandbekämpfung beginnen. Die Station war stark verraucht. Dazu gingen die Feuerwehrleute unter Atemschutz mit einem C-Rohr in die Station. Parallel wurde Station aber auch weiter nach Personen abgesucht, um ganz sicher zu gehen. Zur Verhinderung einer Rauchausbreitung wurden zum vorgehenden Löschtrupp mehrere Lüfter in Stellung gebracht und in dem brennenden Zimmer eine Abluftöffnung geschaffen. So konnte eine Rauchausbreitung auf weitere Bereiche vermieden werden. Der Brand konnte relativ schnell unter Kontrolle gebracht werden. In dem Zimmer hatte insbesondere ein Bett gebrannt. Von außen wurde eine Drehleiter in Stellung gebracht.

Im weiteren Verlauf wurden weitere Stationen über der Brandstelle kontrolliert. Teilweise hatte sich minimal Brandrauch nach oben hin ausgebreitet. Weitere Melder der Brandmeldeanlage gaben einen Alarm.

Aufgrund der Alarmmeldung lief nach bestehendem Einsatzkonzept ein Großeinsatz ab: So wurde die komplette Freiw. Feuerwehr Herdecke mit Stadtalarm alarmiert. Weitere Kräfte wurden von der Freiw. Feuerwehr Wetter, Löschzug Alt-Wetter, sowie eine zweite Drehleiter der Feuerwehr Witten zugeführt. Eine IuK Gruppe aus Witten war ebenfalls vor Ort. Es wurden zur Strukturierung der Einsatzstelle drei Einsatzabschnitte sowie ein Bereitstellungsraum gebildet. Der Kreisbrandmeister sowie die Bürgermeisterin waren vor Ort und machten sich ein Bild über die Einsatzlage.

"Die Einsatzkonzepte haben gegriffen, die Forderungen und Hinweise des Vorbeugenden Brandschutzes der Feuerwehr sowie die gute Kommunikation zum Gemeinschaftskrankenhaus haben sich hier positiv ausgezahlt. Kein Mensch wurde verletzt. Bei dem Schadensausmaß ein glücklicher Umstand", so ein Feuerwehrsprecher. Im Krankenhaus wurde nach dem Krankenhausalarmplan verfahren. Die Krankenhauseinsatzleitung bildete sich und stand mit der Gesamteinsatzleitung der Feuerwehr im Austausch.

Das Brandzimmer sowie das Nachbarzimmer sind nicht mehr nutzbar. Ein größerer Wasserschaden konnte durch die Feuerwehr durch gezielte Wasserabgabe verhindert werden. Die Station wurde an die Kriminalpolizei für weitere Ermittlungen übergeben. Die Feuerwehr kann keine Aussage zur Brandursache und zur Schadenshöhe machen.

Insgesamt waren 107 Einsatzkräfte aus Herdecke, Wetter und Witten gut zwei Stunden im Einsatz. Weiterhin waren 4 Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz.

Bildquelle Feuerwehr Herdecke. Die Bilder dürfen unter Angabe der Quelle verwendet werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Herdecke

Pressestelle

Christian Arndt / Till Michael Tillmanns

Telefon: +49 2330 - 303-1

E-Mail: christian.arndt@feuerwehr-herdecke.de

www.feuerwehr-herdecke.de

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell