Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruchsversuch im Industriegebiet

Kusel (ots)

In Verlauf des vergangenen Wochenendes wurde versucht in die Filiale der Metzgerei Braun in der Industriestraße in Kusel einzubrechen.

Der oder die Täter versuchten durch Aufhebeln der Eingangstür/Schiebetür sich Zutritt zum Objekt zu verschaffen. Aufgrund der Gegebenheiten misslang der Versuch; es wurde ein Sachschaden in Höhe von 500EUR verursacht.

Die Polizei Kusel bittet um Hinweise unter Tel: 06381/9190 oder unter Email: pikusel@polizei.rlp.de. |pikus

Rückfragen bitte an:

Polizei Kusel

Tel: 06381/9190 oder unter

Email: pikusel@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell