Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht auf Parkplatz von Einkaufsmärkten

Lauterecken (ots)

Auf dem Parkplatz von zwei Einkaufsmärkten in der Saarbrücker Straße hat sich am Montagnachmittag wieder eine Unfallflucht ergeben. Die Geschädigte hatte bis zum Abend gewartet, bevor sie den Vorfall der Polizei mitteilte. Bis zu diesem Zeitpunkt hat sich der Unfallverursacher weder bei ihr, im Markt oder der Polizei gemeldet. Die 39-jährige Frau hatte ihren PKW um 13:40 Uhr abgestellt. Als sie zwölf Minuten später zu ihrem PKW Hyundai zurückkehrte, stellte sie daran einen frischen Schaden fest. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf rund 800 Euro und geht davon aus, dass jemand mit seiner Autotür gegen den geparkten PKW gestoßen war. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Lauterecken unter Telefon-Nummer 06382 9110. |pilek-AH

