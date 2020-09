Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ausgebüxte Schafe besuchen Tierheim

Jettenbach (ots)

Einige ausgebüxte Schafe haben sich am Montagmorgen zwischen Jettenbach und Kollweiler beim Tierheim aufgehalten. In den näheren Ortschaften konnte die Polizei keine potentiellen Tierhalter ausfindig machen. Schließlich fand sich jedoch der Eigentümer, der in Reichenbach-Steegen wohnt. Er kümmerte sich um seine Schäfchen und führte sie von ihrem zwischenzeitlichen Zufluchtsort zurück auf die eigenen Weiden. |pilek-AH

