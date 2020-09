Polizeidirektion Kaiserslautern

Ein BMW-Fahrer hatte am Sonntagnachmittag (13:50 Uhr) seinen PKW auf der Hauptstraße hinter einem rechts geparkten PKW abgebremst. Er wollte aus der Gegenrichtung kommende Fahrradfahrer zuerst die Engstelle passieren lassen. Ein dem BMW nachfolgender Motorradfahrer schätze jedoch den Raum zwischen Fahrradfahrern und Hindernis für sich als ausreichend an und versuchte an den beiden Fahrzeugen vor ihm vorbeizufahren. Als die Fahrradfahrer jedoch den parkenden PKW passiert hatten, wollte der BMW-Fahrer seine Fahrt an dem parkenden Wagen vorbei fortsetzen und stieß mit dem gerade auf gleicher Höhe befindlichen Motorradfahrer zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Beiden Fahrzeugführern werden ordnungswidrige Verhaltensweisen vorgeworfen. Wenn beide sorgfältiger gefahren wären, hätte der Unfall vermieden werden können. |pilek-AH

