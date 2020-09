Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wespe verursacht Verkehrsunfall

Wolfstein (ots)

Von der Bundesstraße 270 abgekommen ist am Samstagabend, um 18:45 Uhr, ein PKW. Der Wagen kollidierte mit der Schutzplanke rechts neben der Fahrbahn. Der Fahrer geriet wegen einer umherfliegenden Wespe in Panik und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Am Fahrzeug sowie an der Schutzplanke entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Die Wespe wurde durch die eintreffenden Polizeibeamten aus dem Fahrzeug befreit, sodass der Verkehrsteilnehmer nach der Unfallaufnahme beruhigt und sicher weiterfahren konnte.

Wie in vielen Situationen des öffentlichen Straßenverkehrs, rät die Polizei auch hier zunächst Ruhe zu bewahren und zu aller erst das Fahrzeug sicher zum Stillstand zu bringen.

