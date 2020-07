Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen) Betrunken mit einem Auto Unfall verursacht, dabei Begleiterin verletzt und anschließend auch noch eine Unfallflucht begangen

Gottmadingen (ots)

Ein vermutlich zunächst netter Abend nahm in der Nacht zum Mittwoch ein weniger gutes Ende für einen alkoholisierten 39-jährigen Autofahrer und dessen ältere Begleiterin und mündete in einem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheitsfahrt mit folgender Unfallflucht. Nach dem Besuch einer Gaststätte in der Hauptstraße setzte sich der 39-Jährige gegen 00.20 Uhr unter dem Einfluss von Alkohol ans Steuer seines Wagens, welchen er im Hinterhof der Gaststätte abgestellt hatte. Hierbei übersah der Mann beim rückwärts Rangieren einen dort aufgestellten Bauzaun und touchierte diesen so, dass sich infolge des Aufpralls eine Eisenstange löste. Völlig unglücklich traf die Stange die neben dem Fahrzeug stehende 51-jährige Begleiterin des Fahrers und verletzte diese an der Nase. In der Folge eines daraus resultierenden Streites zwischen dem Paar, bat der alkoholisierte Mann seine Begleiterin nun das Steuer des Autos zu übernehmen. Beide entfernten sich anschließend mit dem Wagen von der Unfallstelle, ohne sich um mögliche Schäden an dem Bauzaun zu kümmern. Aufgrund von Zeugenangaben konnte das Kennzeichen des Unfallfahrers an die Polizei übermittelt und die in der Schweiz befindliche Halteranschrift durch dort zuständige Polizisten aufgesucht werden. Bei der folgenden Kontrolle gab die an der Wohnadresse angetroffene Frau an, ihren Begleiter am Fahrbahnrand, "irgendwo" zwischen Gottmadingen und Wiechs, stehengelassen zu haben, nachdem dieser sich zuvor übergeben hatte. Schweizer Beamten griffen den "Fußläufigen" schließlich am Bahnhof Thayngen auf. Gemäß dem Deutsch-Schweizer Polizeivertrag wurde die Entnahme einer Blutprobe veranlasst.

CK

