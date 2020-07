Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell - Moos) Auto prallt gegen Mauer

Radolfzell - Moos (ots)

Unachtsamkeit dürfte der Grund gewesen sein, weshalb ein 52-jähriger Mann mit seinem Mercedes-Benz am Dienstagnachmittag, gegen 14.00 Uhr, in der Schienerbergstraße Richtung Öhningen-Schienen von der Straße abgekommen ist. Der 52-Jährige geriet mit seinem Fahrzeug zu weit nach rechts, touchierte hierbei ein dort montiertes Haltestellenschild und prallte im Anschluss gegen die Zaunmauer eines Anwesens Höhe Hausnummer 12. Der Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. An dem schon älteren Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 2000 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden.

CK

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell