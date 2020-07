Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz

Allmannsdorf) Betrügerisches Gewinnversprechen

Konstanz / Allmannsdorf (ots)

Wiederholt haben unbekannte Täter in der Vergangenheit versucht, durch falsche Gewinnversprechen Bürger telefonisch hereinzulegen. So ist es am Dienstagmittag erneut zu einem Vorfall in Allmannsdorf gekommen, bei dem einem 84-jährigen Mann ein Gewinn in Höhe von 38.500 Euro in Aussicht gestellt wurde. Für den anstehenden Gewinn seien jedoch zunächst Gebühren in Höhe von 1.000 Euro in Form von Google Pay-Karten zu entrichten. Diese Gebühren sollte der betagte Mann nach Angaben des Gewinnversprechers erwerben, um im Anschluss an einen vermeintlichen Code zu gelangen, mit dem er dann Zugang zu dem versprochenen Geld bekommen würde. Der 84-Jährige durchschaute jedoch den Betrugsversuch und informierte die Polizei.

