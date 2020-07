POL-KN: (Gunningen / TUT) Zeugenaufruf zu Ablagerung von Bauschutt an einem Waldweg (01.07.2020 - 13.07.2020)

Polizeipräsidium Konstanz

Gunningen

Zeugenaufruf zu Ablagerung von Bauschutt an einem Waldweg (01.07.2020 - 13.07.2020)

Gunningen (ots)

Die Ablagerung einer größeren Menge Bauschutt in einem an der Kreisstraße 5914 zwischen Gunningen und Schura befindlichen Waldstück wurde dem Sachbereich Gewerbe / Umwelt des Polizeipräsidiums Konstanz gemeldet. Unbekannte Tatverdächtige luden den Bauschutt vermutlich unter Zuhilfenahme eines größeren Transportfahrzeugs oder eines Transportanhängers ab. Festgestellt wurde der Bauschutt am ersten Waldweg, der von Gunningen aus gesehen nach links von der Kreisstraße in den dortigen Wald abzweigt. Die Abladestelle befindet sich im Waldgebiet "Kessler" unweit der dort verlaufenden Gemarkungsgrenze zur Gemeinde Durchhausen.

Entsorgt wurden dort in der ersten Hälfte des Monats Juli mehrere Kubikmeter abgebrochene weiße Boden- und braune Badfliesen sowie Gasbeton- oder Porenbetonsteine, die weitläufig auch als "YTONG-Steine" bezeichnet werden.

Die Umweltermittler des Polizeipräsidiums Konstanz leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen widerrechtlicher Ablagerung von Abfällen ein. Auf die der Pressemeldung beigefügten Fotos wird hingewiesen. Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zu der Ablagerung geben können, werden gebeten, sich beim Sachbereich Gewerbe / Umwelt des Polizeipräsidiums Konstanz, Tel. 07461 941-0, zu melden.

